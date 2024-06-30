Півтонну авіабомбу ФАБ-500 скинули на Нову пошту у Харкові (фото, відео)
Постраждалих внаслідок влучання авіабомби біля сортувального термінала Нової пошти у Слобідському районі Харкова – вже десять, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
За його словами, це водії та працівники пошти, а також восьмимісячна дитина, з якою гуляли батьки – від вибухової хвилі немовля впало на тротуар. Загинув 38-річний водій, його тіло дуже понівечене, тому для ідентифікації проводитиметься ДНК-дослідження.
“Знищено більше ніж 50 автомобілів, які в момент удару були із завантаженням і вивантаженням у терміналі Нової пошти… Влучання відбулося безпосередньо у транспортний засіб, поруч знаходились водії та працівники Нової пошти. Наразі поліція складає список всіх осіб”, – розповів Тимошко.
Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області
Попередньо, удару було завдано ФАБ-500 з УМПК, повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.
Відео: Харківська облпрокуратура
Усі працівники зміни були у бомбосховищі й не постраждали, але є постраждалі серед населення та водіїв вантажівок, розповіли у фейсбуці Нової пошти.
У ДСНС повідомили, що вже ліквідували пожежу площею близько 200 квадратних метрів – горіли вісім вантажівок.
Відео ДСНС
Фото наслідків удару опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, КАБ упав поряд із приміщенням Нової пошти у Слобідському районі. Бомбу було запущено з літака Су-34 з району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області, вона пролетіла 70 км. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, КАБ влучив в автопарк Нової пошти, а серед дев’ятьох постраждалих — восьмимісячна дитина, жінка та чоловіки.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалих внаслідок влучання авіабомби біля сортувального термінала Нової пошти у Слобідському районі Харкова – вже десять, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".