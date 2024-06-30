У Харкові прогримів вибух: Мельник попереджав про КАБ

Вибух було чутно у Харкові о 16:25.

Мер Ігор Терехов закликав містян бути обережними.

Незадовго до вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про КАБ, що летить у напрямку Харкова чи передмістя.