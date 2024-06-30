У Харкові прогримів вибух: Мельник попереджав про КАБ
Вибух було чутно у Харкові о 16:25.
Мер Ігор Терехов закликав містян бути обережними.
Незадовго до вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про КАБ, що летить у напрямку Харкова чи передмістя.
Читайте також: Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, КАБ, Мельник, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові прогримів вибух: Мельник попереджав про КАБ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 16:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух було чутно у Харкові о 16:25.".