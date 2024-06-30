В Харькове прогремел взрыв: Мельник предупреждал о КАБе

Взрыв был слышен в Харькове в 16:25.

Мэр Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными.

Незадолго до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о КАБе, летевшем в направлении Харькова или пригорода.