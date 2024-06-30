В Харькове прогремел взрыв: Мельник предупреждал о КАБе
Взрыв был слышен в Харькове в 16:25.
Мэр Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными.
Незадолго до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о КАБе, летевшем в направлении Харькова или пригорода.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 16:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв был слышен в Харькове в 16:25.".