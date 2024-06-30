Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00

Военные РФ нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Волчанск, Старица и Гурьев Казачок на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

На Харьковском направлении без существенных изменений, на Купянском — насчитывается четыре атаки врага, одна из которых — в районе Песчаного — продолжается.

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