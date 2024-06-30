Live
  • Вс 30.06.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00

Происшествия 13:55   30.06.2024
Елена Нагорная
Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Военные РФ нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Волчанск, Старица и Гурьев Казачок на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

На Харьковском направлении без существенных изменений, на Купянском — насчитывается четыре атаки врага, одна из которых — в районе Песчаного — продолжается.

Читайте также: Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Жителей Харьковщины и других областей сняли с «тура» в Венгрию за $3-12 тысяч
Жителей Харьковщины и других областей сняли с «тура» в Венгрию за $3-12 тысяч
30.06.2024, 12:46
Главные новости 30 июня: ситуация в районе Купянска и на севере Харьковщины
Главные новости 30 июня: ситуация в районе Купянска и на севере Харьковщины
30.06.2024, 14:01
«У мамы дома нет, только стены стоят»: реакция дергачевцев на авиаудар (видео)
«У мамы дома нет, только стены стоят»: реакция дергачевцев на авиаудар (видео)
30.06.2024, 12:04
Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00
Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00
30.06.2024, 13:55
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»
Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»
30.06.2024, 11:25

Новости по теме:

20:06
Армия РФ продолжает атаковать в районе Волчанска – Генштаб на 19:00
14:18
Армия РФ сбросила почти 20 КАБов на Харьковщину: данные Генштаба ВСУ на 13:00
11:43
Уперлись в оборону ВСУ и остановились – Машовец о «наступлении» на Харьковщине
10:41
Шесть раз оккупанты атаковали вблизи Волчанска – Генштаб о потерях врага
07:32
СОУ продвинулись в центре Волчанска и вернули позиции вблизи Купянска — ISW

Вы читали новость: «Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Волчанск, Старица и Гурьев Казачок на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".