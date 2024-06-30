Враг бомбардирует КАБами север Харьковщины — сводка Генштаба на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Военные РФ нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Волчанск, Старица и Гурьев Казачок на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.
На Харьковском направлении без существенных изменений, на Купянском — насчитывается четыре атаки врага, одна из которых — в районе Песчаного — продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, кабы, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 13:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ нанесли авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Волчанск, Старица и Гурьев Казачок на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".