Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00
Військові РФ завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.
На Харківському напрямку без суттєвих змін, на Куп’янському – нараховується чотири атаки ворога, одна з яких – у районі Піщаного – триває.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, кабы, купянское направление, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 13:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00".