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Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00

Події 13:55   30.06.2024
Олена Нагорна
Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00

Військові РФ завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

На Харківському напрямку без суттєвих змін, на Куп’янському – нараховується чотири атаки ворога, одна з яких – у районі Піщаного – триває.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00".