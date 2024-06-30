Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00

Військові РФ завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

На Харківському напрямку без суттєвих змін, на Куп’янському – нараховується чотири атаки ворога, одна з яких – у районі Піщаного – триває.

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