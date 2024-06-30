Втрати окупаційних військ на півночі Харківщини за добу назвали в Генштабі

На півночі Харківщини минулої доби РФ втратила 168 солдатів, бойову броньовану машину, артсистему та 11 авто, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.

Також пошкоджені танк, чотири артсистеми та стільки ж авто.

На Харківському напрямку українські війська відбили атаку окупантів у районі Глибокого. На Куп’янському – триває бій у районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.