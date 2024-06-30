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Втрати окупаційних військ на півночі Харківщини за добу назвали в Генштабі

Події 10:59   30.06.2024
Олена Нагорна
Втрати окупаційних військ на півночі Харківщини за добу назвали в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини минулої доби РФ втратила 168 солдатів, бойову броньовану машину, артсистему та 11 авто, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.

Також пошкоджені танк, чотири артсистеми та стільки ж авто.

На Харківському напрямку українські війська відбили атаку окупантів у районі Глибокого. На Куп’янському – триває бій у районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини минулої доби РФ втратила 168 солдатів, бойову броньовану машину, артсистему та 11 авто, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00".