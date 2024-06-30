Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе

На севере Харьковщины за прошедшие сутки РФ потеряла 168 солдат, боевую бронированную машину, артсистему и 11 авто, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.

Также повреждены танк, четыре артсистемы и столько же авто.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку оккупантов в районе Глубокого. На Купянском — продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.