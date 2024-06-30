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Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе

Происшествия 10:59   30.06.2024
Елена Нагорная
Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины за прошедшие сутки РФ потеряла 168 солдат, боевую бронированную машину, артсистему и 11 авто, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.

Также повреждены танк, четыре артсистемы и столько же авто.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку оккупантов в районе Глубокого. На Купянском — продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Читайте также: Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины за прошедшие сутки РФ потеряла 168 солдат, боевую бронированную машину, артсистему и 11 авто, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.".