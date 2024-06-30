Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
На севере Харьковщины за прошедшие сутки РФ потеряла 168 солдат, боевую бронированную машину, артсистему и 11 авто, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.
Также повреждены танк, четыре артсистемы и столько же авто.
На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку оккупантов в районе Глубокого. На Купянском — продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
Читайте также: Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, потери, Харьков, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Потери оккупационных войск на севере Харьковщины за сутки назвали в Генштабе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 10:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины за прошедшие сутки РФ потеряла 168 солдат, боевую бронированную машину, артсистему и 11 авто, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.".