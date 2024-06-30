Поряд із “Новою поштою” влучив КАБ у Харкові: уже дев’ять постраждалих (відео)

Поряд із приміщенням “Нової пошти” у Слобідському районі Харкова впав російський КАБ близько 16:30 30 червня, розповів керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, бомбу було запущено з літака Су-34 із району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області.

“Авіабомба влучила в декількох метрах від приміщення підприємства “Нова пошта”. Внаслідок цього авіаудару одна цивільна особа загинула, ще дев’ять цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед них дитина, їй вісім місяців. Знищені вісім транспортних засобів, ще п’ять пошкоджених. Крім того, пошкоджене приміщення “Нової пошти». Відстань від місця пуску КАБу до місця влучання складає близько 70 кілометрів”, – повідомив Фільчаков.

Відео: Харківська облпрокуратура

Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, серед дев’ятьох постраждалих – восьмимісячна дитина, жінка та чоловіки. На місці влучання могли перебувати ще дев’ятеро людей, їх шукають. КАБ влучив в автопарк “Нової пошти”.

За даними мера Ігоря Терехова, не виходять на зв’язок семеро людей, пошукові роботи тривають.

“Це склади “Нової пошти”, жодних військових та боєприпасів тут немає. Це цивільний об’єкт міської інфраструктури”, – наголосив міський голова.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару КАБом горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.