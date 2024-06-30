В автопарк Новой почты попал КАБ в Харькове: уже девять пострадавших (видео)

Рядом с помещением Новой почты в Слободском районе Харькова упал российский КАБ около 16:30 30 июня, рассказал руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, бомба была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области.

«Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения предприятия «Новая почта». В результате этого авиаудара одно гражданское лицо погибло, еще девять гражданских лиц получили различной степени тяжести телесные повреждения. Среди них ребенок, ему восемь месяцев. Уничтожены восемь транспортных средств, еще пять повреждены. Кроме того, повреждено помещение Новой почты. Расстояние от места пуска КАБа до места попадания составляет около 70 километров», — сообщил Фильчаков.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, среди девятерых пострадавших — восьмимесячный ребенок, женщина и мужчины. На месте попадания могли находиться еще девять человек, их ищут. КАБ попал в автопарк Новой почты.

По данным мэра Игоря Терехова, не выходят на связь семь человек, поисковые работы продолжаются.

«Это склады Новой почты, никаких военных и боеприпасов здесь нет. Это гражданский объект городской инфраструктуры», — подчеркнул городской голова.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вследствие удара КАБом горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.