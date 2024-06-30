Один человек погиб и восемь пострадали из-за удара по Харькову — Терехов
Известно об одном погибшем и восьмерых пострадавших в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.
Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вследствие удара КАБом горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, загиблий, погибший, пострадавшие, предприятие, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно об одном погибшем и восьмерых пострадавших в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.".