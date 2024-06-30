Один человек погиб и восемь пострадали из-за удара по Харькову — Терехов

Известно об одном погибшем и восьмерых пострадавших в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вследствие удара КАБом горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.