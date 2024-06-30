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Одна людина загинула і вісім постраждали через удар по Харкову – Терехов

Події 17:13   30.06.2024
Олена Нагорна
Одна людина загинула і вісім постраждали через удар по Харкову – Терехов

Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару КАБом горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня".