Одна людина загинула і вісім постраждали через удар по Харкову – Терехов
Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня.
Про це повідомляє мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару КАБом горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, загиблий, пострадалі, предприятие, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня".