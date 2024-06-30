Одна людина загинула і вісім постраждали через удар по Харкову – Терехов

Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару КАБом горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.