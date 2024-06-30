Авіація РФ завдала удару по Дергачах під Харковом: інформація Задоренка
Близько 16:00 30 червня авіація РФ завдала удару по Дергачах Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
За його словами, бомба впала на території цивільного підприємства. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, ще один вибух було чутно в Харкові о 16:25.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 16:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 30 червня авіація РФ завдала удару по Дергачах Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".