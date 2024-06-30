Авиация РФ нанесла удар по Дергачам под Харьковом: информация Задоренко
Около 16:00 30 июня авиация РФ нанесла удар по Дергачам Харьковской области, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его словам, бомба упала на территории гражданского предприятия. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, еще один взрыв был слышен в Харькове в 16:25.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, КАБ, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 16:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 30 июня авиация РФ нанесла удар по Дергачам Харьковской области, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".