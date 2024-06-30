Авиация РФ нанесла удар по Дергачам под Харьковом: информация Задоренко

Около 16:00 30 июня авиация РФ нанесла удар по Дергачам Харьковской области, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, бомба упала на территории гражданского предприятия. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, еще один взрыв был слышен в Харькове в 16:25.