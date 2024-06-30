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Авиация РФ нанесла удар по Дергачам под Харьковом: информация Задоренко

Происшествия 16:41   30.06.2024
Елена Нагорная
Авиация РФ нанесла удар по Дергачам под Харьковом: информация Задоренко

Около 16:00 30 июня авиация РФ нанесла удар по Дергачам Харьковской области, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, бомба упала на территории гражданского предприятия. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, еще один взрыв был слышен в Харькове в 16:25.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 30 июня авиация РФ нанесла удар по Дергачам Харьковской области, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".