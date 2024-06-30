Удар по Харкову: горить відділення пошти, шестеро поранених, серед них немовля
Восьмимісячне немовля та п’ятеро дорослих постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня.
Як повідомляє мер Ігор Терехов, горять сім машин пошкодженого підприємства.
Раніше Терехов написав, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі Харкова.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що цивільна нежитлова будівля загорілася.
Пізніше він уточнив, що горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25.
Читайте також: Авіація РФ завдала удару по Дергачах під Харковом: інформація Задоренка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, дитина, КАБ, пострадалі, сінєгубов, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Харкову: горить відділення пошти, шестеро поранених, серед них немовля»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 17:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восьмимісячне немовля та п’ятеро дорослих постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня".