Удар по Харкову: горить відділення пошти, шестеро поранених, серед них немовля

Восьмимісячне немовля та п’ятеро дорослих постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству у Харкові о 16:25 30 червня.

Як повідомляє мер Ігор Терехов, горять сім машин пошкодженого підприємства.

Раніше Терехов написав, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що цивільна нежитлова будівля загорілася.

Пізніше він уточнив, що горить відділення пошти та сім вантажних автомобілів.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25.