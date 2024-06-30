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Удар по Харькову: горит отделение почты, шестеро раненых, среди них младенец

Происшествия 17:02   30.06.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову: горит отделение почты, шестеро раненых, среди них младенец

Восьмимесячный младенец и пятеро взрослых пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.

Как сообщает мэр Игорь Терехов, горят семь машин поврежденного предприятия.

Ранее Терехов написал, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре Харькова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что гражданское нежилое здание загорелось.

Позже он уточнил, что горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 17:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьмимесячный младенец и пятеро взрослых пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.".