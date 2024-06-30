Удар по Харькову: горит отделение почты, шестеро раненых, среди них младенец
Восьмимесячный младенец и пятеро взрослых пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.
Как сообщает мэр Игорь Терехов, горят семь машин поврежденного предприятия.
Ранее Терехов написал, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре Харькова.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что гражданское нежилое здание загорелось.
Позже он уточнил, что горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, дитина, КАБ, пострадавшие, ребенок, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 17:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьмимесячный младенец и пятеро взрослых пострадали в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Харькове в 16:25 30 июня.".