ISW: ЗС РФ просунулися в Глибокому, центрі Вовчанська та біля Куп’янська

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 30 червня повідомив, що окупанти мають локальні просування, проте “питання Агрегатного заводу у Вовчанську” вони так і не вирішили.

“Російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Вовчанська, а українські війська, як повідомляється, оточили російські сили невідомої чисельності на Вовчанському агрегатному заводі”, – зазначили аналітики ISW.

Просування у загарбників – вулицею Соборною. При цьому український журналіст, молодший лейтенант Євген Назаренко 29 червня повідомив із Вовчанська, що українські сили контролюють усі підходи до Агрегатного заводу та оточили там підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади РФ.

“ISW не спостерігала підтвердження того, що українські війська оточили російські сили на агрегатному заводі, але контроль ISW над оцінкою місцевості в цьому районі показує, що українським силам, ймовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод. Проте бойова ситуація у Вовчанську динамічна, і неясно, чи зможуть українські сили в цей час послідовно перешкоджати виходу російських військ або досягненню позицій на агрегатному заводі. Українське оточення агрегатного заводу матиме обмежене тактичне значення та залишається незрозумілим, скільки російських військовослужбовців є на заводі”, — прокоментували в Інституті вивчення війни.

Також, за даними аналітиків, ЗС РФ мають просування й на півночі від Харкова, і на Куп’янському напрямку.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 30 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південному заході Глибокого (на північ від Липців)”, – поінформували аналітики.

На Куп’янському напрямку окупанти просунулися на схід від Стельмахівки, що підтверджують кадри із геолокацією.