ISW: ЗС РФ просунулися в Глибокому, центрі Вовчанська та біля Куп’янська
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 30 червня повідомив, що окупанти мають локальні просування, проте “питання Агрегатного заводу у Вовчанську” вони так і не вирішили.
“Російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Вовчанська, а українські війська, як повідомляється, оточили російські сили невідомої чисельності на Вовчанському агрегатному заводі”, – зазначили аналітики ISW.
Просування у загарбників – вулицею Соборною. При цьому український журналіст, молодший лейтенант Євген Назаренко 29 червня повідомив із Вовчанська, що українські сили контролюють усі підходи до Агрегатного заводу та оточили там підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади РФ.
“ISW не спостерігала підтвердження того, що українські війська оточили російські сили на агрегатному заводі, але контроль ISW над оцінкою місцевості в цьому районі показує, що українським силам, ймовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод. Проте бойова ситуація у Вовчанську динамічна, і неясно, чи зможуть українські сили в цей час послідовно перешкоджати виходу російських військ або досягненню позицій на агрегатному заводі. Українське оточення агрегатного заводу матиме обмежене тактичне значення та залишається незрозумілим, скільки російських військовослужбовців є на заводі”, — прокоментували в Інституті вивчення війни.
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Також, за даними аналітиків, ЗС РФ мають просування й на півночі від Харкова, і на Куп’янському напрямку.
“Геолоковані кадри, що опубліковані 30 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південному заході Глибокого (на північ від Липців)”, – поінформували аналітики.
На Куп’янському напрямку окупанти просунулися на схід від Стельмахівки, що підтверджують кадри із геолокацією.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 30 червня повідомив, що окупанти мають локальні просування, проте “питання Агрегатного заводу у Вовчанську” вони так і не вирішили".