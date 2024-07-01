Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що повторним вторгненням на північ Харківської області ЗС РФ загнали себе в пастку.

“Останнім часом, на тлі провалу російської операції в Харківській області, а також витіснення підрозділів РОВ що в районі Липців, що в районі Вовчанська, це питання починає звучати все частіше: “Коли, на вашу думку, росіян повністю видавлять із Харківщини? І на це запитання я відповім наступним, шоковим для багатьох чином: “Навіщо?” – написав Коваленко вранці 1 липня.

Він зазначив, що необхідність вести бої на північ від Харкова відтягує сили окупантів з інших напрямів. Так, до формування УВ “Північ” біля кордонів з Україною армія РФ тримала трохи більш як 35 тисяч військовослужбовців: у Бєлгородській області – понад 15 тис., у Курській та Брянській – по 10 тис. При створенні УВ “Північ” кількість загарбників збільшили до 50 тис. (напередодні повторного вторгнення на Харківщину їх було 53 тисячі).

“Наразі УВ “Північ” складає близько 60 тисяч, а колишня УВ “Бєлгород” – понад 45 тис. тіл. При цьому, для посилення УВ “Північ” та продовження боїв на Харківщині командування РОВ послабило та перекинуло до Бєлгородської області підрозділи зі складу: Краматорського напрямку – 83-ї ОДШБр (оперувала в районі Часового Яру, по лінії Іванівське-Кліщіївка-Андріївка); Курахівського напрямку – “легендарну” 155-ту ОБр МП, у складі якої після двох провальних наступів на Вугледар не залишилося жодного морського піхотинця, який хоча б раз у житті бачив море; зі складу УВ “Дніпро” — 810-ту ОБр МП, що рік довбала Кринки, та 61-шу ОБ МП, яка нещодавно успішно втопила своїх тюленів під Нестригою. Харківщина витягує у РОВ ресурс та сковує його в цій локації”, – пояснює свою логіку оглядач.

На його переконання, “кинути” Липцівську та Вовчанську ділянки фронту окупанти не можуть “через твердолобу впертість сокирного генералітету”. У результаті бойові дії в Харківській області “висмоктують” у ЗС РФ сили, які необхідно постійно відновлювати.

“Тому я не виключаю, що до кінця літа СОУ вийдуть на лінію Глибоке-Лук’янці з повним контролем цих сіл і зосередженням на добиванні росіян у Красне-Мороховець-Олійникове. Виб’ють росіян із Вовчанська, відтіснивши від міста на 1-2 км, так само як і в районі Бугруватки. Можливо, проведуть рейди в Гатищі-Огірцевому. Але збережуть присутність РОВ настільки, щоб ті не мали змоги зменшити угруповання в Бєлгородській області, — зробив прогноз Коваленко. — Якщо росіян зараз повністю вибити з Харківської області, то вони, залишивши в Бєлгороді стандартний набір тіл 15-20 тисяч, зосередять ресурс, що вивільнився, на одному або кількох напрямках. Воно нам треба?”

Ще один прогноз Коваленка – “перфоманс” у Харківській області дорого обійдеться своєму “творцю” – російському генерал-полковнику Лапіну.

“Російське командування своїм перфомансом у Харківській області, не тільки не досягло тактичних і, тим більше оперативно-тактичних успіхів, занапастило тисячі одиниць людського ресурсу та продовжує його там втрачати, але й загнало себе в пастку, з якої вибратися практично неможливо. Адже якщо просто взяти та вивести війська з цих двох ділянок БД, то виникне питання: “А навіщо це все було потрібно, та ще й такою ціною?” У результаті генерал-полковник Олександр Лапін дуже швидко опиниться на лаві підсудних, але не в Гаазі, а 235-го гарнізонного військового суду в Москві за несподівано виявлену корупцію. Ну, а поки що росіяни перемелюються у фарш на Харківщині, незручні питання притримують до нагоди. Пат”, – підсумував оглядач.