Ворог просувається на Куп’янському напрямку: дані ISW та DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 липня повідомив, що армія РФ увійшла на східну околицю села Стельмахівка, водночас аналітики спростовують заяви російських “військкорів” та МО РФ про великі успіхи в цій частині фронту.

“Російський військовий блогер заявив, що російські війська окупували половину Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські війська трохи увійшли на східну околицю населеного пункту”, – повідомили аналітики ISW.

Просування окупантів у районі Стельмахівки підтверджує також команда аналітиків “DeepState”. Проте ні про яке захоплення “половини Стельмахівки” вони також не повідомляють.

Водночас Міноборони РФ приписує своїм військам ще один відсутній успіх.

“Міністерство оборони Росії заявило 1 липня, що російські війська захопили Степову Новоселівку (на південний схід від Куп’янська), проте один блогер заперечує той факт, що російські війська повністю контролюють населений пункт. В цей час оцінка місцевості, яку здійснив ISW, свідчить про розміщення російських військ приблизно за 1,1 км від Степової Новоселівки в найближчій точці. ISW ще не виявив візуальних свідчень про присутність російських військ поблизу або в населеному пункті”, — поінформували аналітики.

За інформацією Інституту вивчення війни, бої протягом доби тривали в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Піщаного. На півночі від Харкова бойові дії йдуть у районах Липців та Глибокого, а також – поблизу Вовчанська. Але підтверджених змін лінії фронту не сталося.