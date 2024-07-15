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Понад 20 п’яних водіїв піймали на Харківщини за добу: копи показали «драгери»

Суспільство 11:28   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Понад 20 п’яних водіїв піймали на Харківщини за добу: копи показали «драгери» Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

27 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини копи за минулу добу.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області та показали значення стану сп’яніння, встановлені за допомогою приладів Drager у викритих водіїв: від 0,62 до 2,82 проміле алкоголю у крові. Ці показники в рази вищі за допустиму норму в 0,2 проміле.

На всіх водіїв склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини копи за минулу добу.".