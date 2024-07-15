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27 пьяных водителей поймали на Харьковщине за сутки: копы показали «драгеры»

Общество 11:28   15.07.2024
Виктория Яковенко
27 пьяных водителей поймали на Харьковщине за сутки: копы показали «драгеры» Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

27 водителей, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины копы за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области и показали значения состояния опьянения, установленные с помощью приборов «Drager» у разоблаченных водителей: от 0,62 до 2,82 промилле алкоголя в крови. Эти показатели в разы выше допустимой нормы в 0,2 промилле.

На всех водителей составили соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 водителей, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины копы за прошедшие сутки.".