27 пьяных водителей поймали на Харьковщине за сутки: копы показали «драгеры»

27 водителей, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины копы за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области и показали значения состояния опьянения, установленные с помощью приборов «Drager» у разоблаченных водителей: от 0,62 до 2,82 промилле алкоголя в крови. Эти показатели в разы выше допустимой нормы в 0,2 промилле.

На всех водителей составили соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд.