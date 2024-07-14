$200 предлагал копам пьяный водитель в Харькове

Вчера, около 23 часов ночи, патрулируя Шевченковский район Харькова, копы остановили авто Renault за нарушение комендантского часа, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, но тот отказался.

Копы сообщили нарушителю, что в отношении его оформят адмнипротокол. Попросили предоставить водительское удостоверение, на что водитель передал полицейским взятку в $200. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение взятки мужчина не реагировал.

Копы вызвали на место следственно-оперативную группу, отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.