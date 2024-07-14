$200 предлагал копам пьяный водитель в Харькове
Вчера, около 23 часов ночи, патрулируя Шевченковский район Харькова, копы остановили авто Renault за нарушение комендантского часа, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, но тот отказался.
Копы сообщили нарушителю, что в отношении его оформят адмнипротокол. Попросили предоставить водительское удостоверение, на что водитель передал полицейским взятку в $200. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение взятки мужчина не реагировал.
Копы вызвали на место следственно-оперативную группу, отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, доллары, патрульная полиция Харьковской области, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 13:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, около 23 часов ночи, патрулируя Шевченковский район Харькова, копы остановили авто Renault за нарушение комендантского часа, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области. ".