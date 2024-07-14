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$200 пропонував копам п’яний водій у Харкові

Події 13:17   14.07.2024
Оксана Якушко
$200 пропонував копам п’яний водій у Харкові

Учора, близько 23 години ночі, патрулюючи Шевченківський район Харкова, копи зупинили авто Renault за порушення комендантської години, повідомили у Патрульній поліції Харківської області. 

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, але той відмовився.

Копи повідомили порушнику, що відносно нього оформлять адмніпротокол. На прохання надати посвідчення водія, керманич вирішив передати поліціянтам хабар у сумі $200. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря чоловік не реагував.

Копи викликали на місце слідчо-оперативну групу, відсторонили водія від керування та склали на нього адмінпротокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 13:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, близько 23 години ночі, патрулюючи Шевченківський район Харкова, копи зупинили авто Renault за порушення комендантської години, повідомили у Патрульній поліції Харківської області. ".