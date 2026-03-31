В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии

ДТП произошло вчера, 30 марта, около 18:00 на улице Рылеева, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные получили ориентировку о ДТП: водитель, причастный к аварии, покинул место происшествия.

Когда копы обследовали прилегающую территорию, они обнаружили машину, похожую по описанию и с характерными после ДТП повреждениями. А у водителя инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился с предложением пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер.

Результат осмотра на состояние опьянения составил 2.70 промилле. Это высокая степень опъянения, возможная после приема 400-500 мл водки (0,5 литра водки дают около 2–2.5 промилле), более 2-2.5 литров вина или около 4-5 литров пива.

Инспекторы отстранили пьяного водителя от управления и составили на него административные протоколы за:

◾️ ст. 122-4 (оставление места ДТП),

◾️ ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),

◾️ ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Также вынесено административное постановление:

◾️ ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.