В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии

Происшествия 17:43   31.03.2026
Оксана Якушко
В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места аварии

ДТП произошло вчера, 30 марта, около 18:00 на улице Рылеева, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные получили ориентировку о ДТП: водитель, причастный к аварии, покинул место происшествия.

Когда копы обследовали прилегающую территорию, они обнаружили машину, похожую по описанию и с характерными после ДТП повреждениями. А у водителя инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился с предложением пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер.

Результат осмотра на состояние опьянения составил 2.70 промилле. Это высокая степень опъянения, возможная после приема 400-500 мл водки (0,5 литра водки дают около 2–2.5 промилле), более 2-2.5 литров вина или около 4-5 литров пива.

Инспекторы отстранили пьяного водителя от управления и составили на него административные протоколы за:
◾️ ст. 122-4 (оставление места ДТП),
◾️ ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),
◾️ ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Также вынесено административное постановление:
◾️ ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

Автор: Оксана Якушко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вчера, 30 марта, около 18:00 на улице Рылеева, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.".