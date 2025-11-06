Live
Пьяного водителя с сомнительным удостоверением поймали в Харькове

Происшествия 19:29   06.11.2025
Оксана Якушко
6 ноября около 1 часа ночи копы остановили автомобиль Mazda за нарушение комендантского часа в Харькове, сообщает патрульная полиция Харьковской области.

Инцидент произошел на улице Мохнацкой. Общаясь с водителем, копы заметили у него признаки алкогольного опьянения и пригласили пройти осмотр. Результат составил 2,46 промилле алкоголя, с чем водитель не стал спорить.

Но на этом история не закончилась: водительское удостоверение, которое предоставил мужчина, оказалось подделкой: на нем не было защитных элементов. Патрульные к тому же выяснили, что водительские права с этим серийным номером изъяли за управление в состоянии опьянения, а собственно задержанный лишен права водить машину до 2030 года.

Копы составили на задержанного админпротокол и передали его следователям.

Автор: Оксана Якушко
