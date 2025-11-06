Пьяного водителя с сомнительным удостоверением поймали в Харькове
6 ноября около 1 часа ночи копы остановили автомобиль Mazda за нарушение комендантского часа в Харькове, сообщает патрульная полиция Харьковской области.
Инцидент произошел на улице Мохнацкой. Общаясь с водителем, копы заметили у него признаки алкогольного опьянения и пригласили пройти осмотр. Результат составил 2,46 промилле алкоголя, с чем водитель не стал спорить.
Но на этом история не закончилась: водительское удостоверение, которое предоставил мужчина, оказалось подделкой: на нем не было защитных элементов. Патрульные к тому же выяснили, что водительские права с этим серийным номером изъяли за управление в состоянии опьянения, а собственно задержанный лишен права водить машину до 2030 года.
Копы составили на задержанного админпротокол и передали его следователям.
Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, водій, водитель, водительское удостоверение, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пьяного водителя с сомнительным удостоверением поймали в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 19:29;