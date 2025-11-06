П’яного водія з сумнівним посвідченням впіймали у Харкові
6 листопада близько 1 години ночі копи зупинили автомобіль Mazda за порушення комендантської години у Харкові, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Інцидент стався на вулиці Мохнацькій. Спілкуючись із водієм копи помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння і запросили пройти огляд. Результат огляду склав 2,46 проміле алкоголю, з чим кермувальник не став сперечатися.
Але на цьому історія не закінчилася: посвідчення водія, яке надав чоловік, виявилося підробкою: на ньому не було захисних елементів. Патрульні до того ж з’ясували, що водійські права із цим серійним номером вилучили за кермування у стані сп’яніння, а власне затриманий позбавлений права керування до 2030 року.
Копи склали на затриманого адмінпротокол і передали його слідчим.
