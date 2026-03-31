У Харкові п’яний водій влаштував ДТП і утік з місця аварії

ДТП сталося вчора, 30 березня, близько 18:00 на вулиці Рилєєва, повідомили у патрульній поліції Харківської області.

Патрульні отримали орієнтування про ДТП: водій, причетний до аварії, залишив місце події.

Коли копи обстежували прилеглу територію, вони знайшли автівку, схожу за описом та із характерними після ДТП пошкодженнями. А у водія інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився із пропозицією пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер.

Результат огляду на стан сп’яніння склав 2.70 проміле. Це високий рівень сп’яніння, можливий після прийому 400-500 мл горілки (0,5 літра горілки дають близько 2-2.5 проміле), більше 2-2.5 літрів вина або близько 4-5 літрів пива.

Інспектори відсторонили п’яного кермувальника від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:

◾️ ст. 122-4 (Залишення місця ДТП),

◾️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),

◾️ ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Також винесено адміністративну постанову за:

◾️ ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.