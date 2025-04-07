Харьковчанин, чье опьянение в 12 раз превысило норму, устроил ДТП
ДТП произошло вчера около 14 часов на проспекте Героев Харькова, сообщила патрульная полиция Харьковской области.
Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с другими автомобилями, а затем уехал с места. Заявитель последовал за правонарушителем и вызвал полицию.
Копы во время общения заметили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Водитель сначала отказался пройти осмотр. Однако впоследствии Драгер показал, что опьянение в 12 раз превышает норму и составило 2.49 промилле.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы из-за оставления места ДТП, нарушения ПДД и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, ДТП, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вчера около 14 часов на проспекте Героев Харькова, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".