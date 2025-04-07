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Харьковчанин, чье опьянение в 12 раз превысило норму, устроил ДТП

Происшествия 21:22   07.04.2025
Оксана Якушко
Харьковчанин, чье опьянение в 12 раз превысило норму, устроил ДТП

ДТП произошло вчера около 14 часов на проспекте Героев Харькова, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с другими автомобилями, а затем уехал с места. Заявитель последовал за правонарушителем и вызвал полицию.

Копы во время общения заметили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Водитель сначала отказался пройти осмотр. Однако впоследствии Драгер показал, что опьянение в 12 раз превышает норму и составило 2.49 промилле.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы из-за оставления места ДТП, нарушения ПДД и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Эти материалы передадут в суд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 21:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вчера около 14 часов на проспекте Героев Харькова, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".