Харьковчанин, чье опьянение в 12 раз превысило норму, устроил ДТП

ДТП произошло вчера около 14 часов на проспекте Героев Харькова, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с другими автомобилями, а затем уехал с места. Заявитель последовал за правонарушителем и вызвал полицию.

Копы во время общения заметили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Водитель сначала отказался пройти осмотр. Однако впоследствии Драгер показал, что опьянение в 12 раз превышает норму и составило 2.49 промилле.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы из-за оставления места ДТП, нарушения ПДД и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Эти материалы передадут в суд.