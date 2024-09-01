Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині
Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку особливого призначення Нацполіції в Харківській області капітан Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.
Близько 19:30 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, де перебували троє поліціянтів. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося.
Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.
Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – син та донька, без сина – мати.
Читайте також: Обстріли Харківщини: троє жителів постраждали, ще один чоловік загинув
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дрон, капитан, Нацполия, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку особливого призначення Нацполіції в Харківській області капітан Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.".