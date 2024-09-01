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Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині

Події 09:23   01.09.2024
Оксана Якушко
Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині

Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку особливого призначення Нацполіції в Харківській області капітан Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.

Близько 19:30 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, де перебували троє поліціянтів. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося.

Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – син та донька, без сина – мати.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку особливого призначення Нацполіції в Харківській області капітан Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.".