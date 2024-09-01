Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині

Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку особливого призначення Нацполіції в Харківській області капітан Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.

Близько 19:30 у місті Куп’янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, де перебували троє поліціянтів. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося.

Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – син та донька, без сина – мати.