Капитан Нацполиции погиб в результате дроновой атаки в Купянске на Харьковщине
Старший инспектор роты №2 батальона №1 полка особого назначения Нацполиции в Харьковской области капитан Александр Попович скончался 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.
Около 19:30 в Купянске российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, где находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась.
Около 20 лет жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел. Во время полномасштабного вторжения выполнял свои профессиональные обязанности, участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.
Ему было всего 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – сын и дочь, без сына – мать.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрон, капитан, Нацполия, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 09:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старший инспектор роты №2 батальона №1 полка особого назначения Нацполиции в Харьковской области капитан Александр Попович скончался 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.".