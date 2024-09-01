Капитан Нацполиции погиб в результате дроновой атаки в Купянске на Харьковщине

Старший инспектор роты №2 батальона №1 полка особого назначения Нацполиции в Харьковской области капитан Александр Попович скончался 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.

Около 19:30 в Купянске российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, где находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась.

Около 20 лет жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел. Во время полномасштабного вторжения выполнял свои профессиональные обязанности, участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Ему было всего 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – сын и дочь, без сына – мать.