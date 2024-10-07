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Двоє поранених внаслідок авіаудару по Купʼянську на Харківщині (фото, відео)

Події 19:09   07.10.2024
Оксана Якушко
Двоє поранених внаслідок авіаудару по Купʼянську на Харківщині (фото, відео)

7 жовтня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару по Куп’янську, пошкоджені 9-поверховий житловий будинок та навчальні заклади, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік 35 років та 57-річна жінка отримали поранення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару по Куп’янську, пошкоджені 9-поверховий житловий будинок та навчальні заклади, повідомила Харківська обласна прокуратура.".