Двоє поранених внаслідок авіаудару по Купʼянську на Харківщині (фото, відео)
7 жовтня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару по Куп’янську, пошкоджені 9-поверховий житловий будинок та навчальні заклади, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Чоловік 35 років та 57-річна жінка отримали поранення.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, куп'янск, поранені, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару по Куп’янську, пошкоджені 9-поверховий житловий будинок та навчальні заклади, повідомила Харківська обласна прокуратура.".