Двое раненых в результате авиаудара по Купянску на Харьковщине (фото, видео)
7 октября около 16:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску, повреждены 9-этажный жилой дом и учебные заведения, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Мужчина 35 лет и 57-летняя женщина получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, поранені, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 16:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску, повреждены 9-этажный жилой дом и учебные заведения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".