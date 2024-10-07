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Двое раненых в результате авиаудара по Купянску на Харьковщине (фото, видео)

Происшествия 19:09   07.10.2024
Оксана Якушко
Двое раненых в результате авиаудара по Купянску на Харьковщине (фото, видео)

7 октября около 16:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску, повреждены 9-этажный жилой дом и учебные заведения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчина 35 лет и 57-летняя женщина получили ранения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 19:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 16:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску, повреждены 9-этажный жилой дом и учебные заведения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".