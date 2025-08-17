Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відобразили штурм росіян біля Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорвати українську оборону біля сіл Западне, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. Чотири з семи атак українські воїни вже відбили, бої тривають.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських підрозділів біля сіл Греківка та Рідкодуб, всі атаки зупинили.