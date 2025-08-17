Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили штурм россиян возле Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне пытались прорвать украинскую оборону у сел Западное, Степовая Новоселовка и в направлении Купянска. Четыре из семи атак украинские воины уже отбили, бои продолжаются.
На Лиманском направлении россияне пять раз атаковали позиции украинских подразделений возле сел Грековка и Редкодуб, все атаки остановили.
