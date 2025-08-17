На Куп’янському та Лиманському напрямку найбільше боїв – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Червоного Першого, Кам’янки та Амбарного, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів росіян. Сили оборони відбили атаки росіян біля сіл Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу сіл Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.