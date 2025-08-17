На Купянском и Лиманском направлении больше всего атак россиян – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 штурмов россиян. Силы обороны отразили атаки россиян возле сел Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи сел Карповка, Зеленая Долина, Колодцы и в сторону Серебрянки и Григорьевки.