Спірна зона на Борівському напрямку, контратаки ЗСУ – подробиці від ISW

Україна 10:50   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна


Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 24 серпня.

Чергові фейки розпускають росіяни про свої “перемоги” на фронті. Так ворог поширив неправдиву інформацію про нібито успішне просування армії РФ на 800 метрів у бік Хатнього.

Тим часом ситуація на Куп’янському напрямку залишилася незмінною. Атаки окупантів увінчалися успіхом на цій ділянці фронту.

“22 та 23 серпня російські війська атакували в напрямку самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Соболівки; на північ від Куп’янська поблизу Мирного, Западного та Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська у напрямку Колодязного; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – зазначили аналітики.

Також росіяни повідомили, що СОУ контратакували біля Синьківки та Петропавлівки.

Бої йшли і на Борівському та Південно-Слобожанському напрямках. Там ситуація залишилася незмінною, додали в Інституті вивчення війни.

“Російський блогер стверджував, що Греківка на Борівському напрямку є спірною “сірою зоною”, – додали в ISW.

Читайте також: За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна


