Спорная зона на Боровском направлении, контратаки ВСУ – подробности от ISW
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 24 августа.
Очередные фейки распускают россияне о своих «победах» на фронте. Так враг распространил ложную информацию о якобы успешном продвижении армии РФ на 800 метров в сторону Хатнего.
Тем временем ситуация на Купянском направлении осталась неизменной. Атаки оккупантов увенчались успехом на этом участке фронта.
«22 и 23 августа российские войска атаковали в направлении самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Соболевки; к северу от Купянска вблизи Мирового, Западного и Кондрашовки; северо-восточнее Купянска в направлении Колодезного; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки», – уточнили эксперты.
Также россияне сообщили, что СОУ контратаковали около Синьковки и Патропавловки.
Бои шли и на Боровском и Южно-Слобожанском направлениях. Там ситуация осталась без изменений, добавили в Институте изучения войны.
«Российский блогер утверждал, что Грековка на Боровском направлении является спорной «серой зоной», – добавили в ISW.
- • Дата публикации материала: 24 августа 2025 в 10:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина