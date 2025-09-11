«Ворог впритул до Куп’янська». З початку року по громаді вдарили 35 тис. разів
Про ситуацію в Куп’янській громаді в етері нацмарафону розповів начальник МВА Андрій Беседін.
«Ворог впритул до міста Куп’янськ. Застосовує усі види озброєння: FPV-дрони, артилерія, РСЗВ, КАБи. Вони не дозволяють нам сказати, що ситуація стабілізується чи покращується», – зазначив Беседін.
За його даними, з початку року окупанти завдали по території громади понад 35 тисяч ударів з різного виду озброєння. Уточнює: супротивник застосував понад 1200 КАБів.
«Щонайстрашніше, три з яких – 2,5 тонни та 17 – 1,5 тонни. З початку року 301 людина зазнала травм, 59 куп’янчан загинули», – розповів Беседін.
Він також зазначив, що попри інтенсивні обстріли люди виїжджають неохоче. У громаді залишаються 1800 мешканців.
«Єдиним аргументом для людей залишається руйнування або пошкодження їхнього майна», – сказав Беседін.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Машовець: як піхота РФ ховається в Куп’янську і чому ЗСУ не можуть її виловити
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Ворог впритул до Куп’янська». З початку року по громаді вдарили 35 тис. разів»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в Куп’янській громаді в етері нацмарафону розповів начальник МВА Андрій Беседін.".