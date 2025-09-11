«Ворог впритул до Куп’янська». З початку року по громаді вдарили 35 тис. разів

Про ситуацію в Куп’янській громаді в етері нацмарафону розповів начальник МВА Андрій Беседін.

«Ворог впритул до міста Куп’янськ. Застосовує усі види озброєння: FPV-дрони, артилерія, РСЗВ, КАБи. Вони не дозволяють нам сказати, що ситуація стабілізується чи покращується», – зазначив Беседін.

За його даними, з початку року окупанти завдали по території громади понад 35 тисяч ударів з різного виду озброєння. Уточнює: супротивник застосував понад 1200 КАБів.

«Щонайстрашніше, три з яких – 2,5 тонни та 17 – 1,5 тонни. З початку року 301 людина зазнала травм, 59 куп’янчан загинули», – розповів Беседін.

Він також зазначив, що попри інтенсивні обстріли люди виїжджають неохоче. У громаді залишаються 1800 мешканців.

«Єдиним аргументом для людей залишається руйнування або пошкодження їхнього майна», – сказав Беседін.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”