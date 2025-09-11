Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

«Враг вплотную к Купянску». С начала года по громаде ударили 35 тысяч раз

Записано 13:43   11.09.2025
Виктория Яковенко
«Враг вплотную к Купянску». С начала года по громаде ударили 35 тысяч раз Скриншот

О ситуации в Купянской громаде в эфире нацмарафона рассказал начальник ГВА Андрей Беседин.

«Враг вплотную к городу Купянск. Применяет все виды вооружения: FPV-дроны, артиллерия, РСЗО, КАБы. Они не позволяют нам сказать, что ситуация стабилизируется или улучшается», – отметил Беседин.

По его данным, с начала года оккупанты нанесли по территории громады более 35 тысяч ударов из разного вида вооружения. Уточняет: противник применил более 1200 КАБов.

«Самое страшное, три из которых – 2,5 тонны и 17 – 1,5 тонны. С начала года 301 человек получил травмы, 59 купянчан погибли», — рассказал Беседин.

Он также отметил, что, несмотря на интенсивные обстрелы, люди выезжают неохотно. В громаде остаются 1800 жителей.

«Единственным аргументом для людей остается разрушение или повреждение их имущества», – сказал Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
11.09.2025, 14:25
С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
11.09.2025, 12:08
Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить
Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить
11.09.2025, 09:36
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
11.09.2025, 06:00
В Харькове начали восстанавливать дом на улице Свободы: как он будет выглядеть
В Харькове начали восстанавливать дом на улице Свободы: как он будет выглядеть
11.09.2025, 11:47
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
11.09.2025, 14:51

Новости по теме:

19:00
Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин
19:19
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
10:11
131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин
21:05
«Принципиальная тактическая победа» — ВСУ и ГВА о ситуации в Купянске
13:45
«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Враг вплотную к Купянску». С начала года по громаде ударили 35 тысяч раз»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Купянской громаде в эфире нацмарафона рассказал начальник ГВА Андрей Беседин.".