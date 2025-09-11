«Враг вплотную к Купянску». С начала года по громаде ударили 35 тысяч раз

О ситуации в Купянской громаде в эфире нацмарафона рассказал начальник ГВА Андрей Беседин.

«Враг вплотную к городу Купянск. Применяет все виды вооружения: FPV-дроны, артиллерия, РСЗО, КАБы. Они не позволяют нам сказать, что ситуация стабилизируется или улучшается», – отметил Беседин.

По его данным, с начала года оккупанты нанесли по территории громады более 35 тысяч ударов из разного вида вооружения. Уточняет: противник применил более 1200 КАБов.

«Самое страшное, три из которых – 2,5 тонны и 17 – 1,5 тонны. С начала года 301 человек получил травмы, 59 купянчан погибли», — рассказал Беседин.

Он также отметил, что, несмотря на интенсивные обстрелы, люди выезжают неохотно. В громаде остаются 1800 жителей.

«Единственным аргументом для людей остается разрушение или повреждение их имущества», – сказал Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»