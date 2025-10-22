Удар FPV-дрону по авто на півночі від Харкова: з’явилися нові деталі
Вранці 22 жовтня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив деталі удару FPV-дрону по цивільних.
За його інформацією, машина опинилися під ударом на повороті до Лобанівки. Це сталося напередодні близько 15:00-16:00.
“В автомобілі перебували 74-річна жінка та 45-річний чоловік – мати і син – які поверталися додому. На щастя, вони не зазнали поранень та вирішили не звертатися по медичну допомогу“, – уточнив Задоренко.
Нагадаємо, напередодні голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що ворог атакував FPV-дроном цивільне авто у Дергачівській громаді 21 жовтня. Машина рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань у напрямку села Лобанівка. У машині перебували двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка.
Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова. Він наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.
