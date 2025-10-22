Live
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов

Події 09:24   22.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.

За його інформацією, під ударами окупантів опинилися три населені пункти області. Постраждалих внаслідок атак за добу не було.

Серед озброєння, яке випустив ворог на Харківщину:

  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони.

Внаслідок російських обстрілів у Лозовій пошкоджена залізнична інфраструктура та авто, у Куп’янському районі через “прильоти” розбито авто.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, що ЗС РФ намагалися прорватися 22 рази. На Південно-Слобожанському напрямку було 13 атак окупантів у районі Вовчанська. На Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ дев’ять разів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Курилівки.

Читайте також: У Харківській області почалися аварійні відключення через обстріл

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
