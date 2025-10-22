Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов
Вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.
За його інформацією, під ударами окупантів опинилися три населені пункти області. Постраждалих внаслідок атак за добу не було.
Серед озброєння, яке випустив ворог на Харківщину:
- БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони.
Внаслідок російських обстрілів у Лозовій пошкоджена залізнична інфраструктура та авто, у Куп’янському районі через “прильоти” розбито авто.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, що ЗС РФ намагалися прорватися 22 рази. На Південно-Слобожанському напрямку було 13 атак окупантів у районі Вовчанська. На Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ дев’ять разів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Курилівки.
Читайте також: У Харківській області почалися аварійні відключення через обстріл
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 09:24;