За добу ЗСУ відбили 22 атаки РФ – дані Генштабу на 08:00

Вранці 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагалися прорватися росіяни на Харківщині.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку було 13 атак окупантів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ дев’ять разів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: