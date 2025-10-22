ISW: ворог заявив про “перемоги” на двох напрямках Харківщини – чи це так

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог стверджував, що військові РФ просунулися на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі від Харкова, писали російські блогери, окупанти нібито захопили частину земель у районі Синельникового, а також у центральній та південній частинах Вовчанська. Однак підтвердити це експерти не змогли.

“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 21 жовтня, видно, що українські війська завдають удару по позиціях російських військ у північній частині Синельникового, що, за оцінкою ISW, було російською місією інфільтрації. ISW оцінює, що ця подія не просунула передній край зони бойових дій“, – зазначили в ISW.

Також російські блогери писали, що у ЗС РФ є низка “перемог” на Куп’янському напрямку – на північному заході від Петропавлівки, на заході від Піщаного, а також у центральній частині Куп’янська. Інформацію аналітикам підтвердити не вдалося.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що українські війська завдали удару по позиціях російських військ на півдні Куп’янська після того, як російські війська виконали, за оцінкою ISW, місію з інфільтрації. ISW оцінює, що ця місія з інфільтрації на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

І додали, що ситуація на Борівському та Великобурлуцькому напрямках – без змін.