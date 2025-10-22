ISW: враг заявил о «победах» на двух направлениях Харьковщины – так ли это

В частности, по данным Института изучения войны (ISW), враг утверждал, что военные РФ продвинулись на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

На севере от Харькова, писали российские блогеры, оккупанты якобы захватили часть земель в районе Синельниково, а также в центральной и южной частях Волчанска. Однако подтвердить это эксперты не смогли.

«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 21 октября, видно, что украинские войска наносят удар по позициям российских войск в северной части Синельниково, что, по оценке ISW, было российской миссией инфильтрации. ISW оценивает, что это событие не продвинуло передний край зоны боевых действий», – отметили в ISW.

Также российские блогеры писали, что у ВС РФ есть ряд «побед» на Купянском направлении – на северо-западе от Петропавловки, на западе от Песчаного, а также в центральной части Купянска. Информацию аналитикам подтвердить не удалось.

«Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинские войска нанесли удар по позициям российских войск на юге Купянска после того, как российские войска выполнили, по оценке ISW, миссию по инфильтрации. ISW оценивает, что эта миссия по инфильтрации в настоящее время не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий», – уточнили в Институте изучения войны.

И добавили, что ситуация на Боровском и Великобурлукском направлениях – без изменений.