За сутки ВСУ отбили 22 атаки РФ – данные Генштаба на 08:00

Утром 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться россияне на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении было 13 атак оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском – враг штурмовал позиции СОУ девять раз около Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ таковы: