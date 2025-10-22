Live
За сутки ВСУ отбили 22 атаки РФ – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:11   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться россияне на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении было 13 атак оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском – враг штурмовал позиции СОУ девять раз около Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ таковы:

Читайте также: ISW: враг заявил о «победах» на двух направлениях Харьковщины – так ли это

Автор: Николь Костенко-Лагутина
