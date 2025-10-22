За сутки ВСУ отбили 22 атаки РФ – данные Генштаба на 08:00
Утром 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться россияне на Харьковщине.
Так на Южно-Слобожанском направлении было 13 атак оккупантов в районе Волчанска.
На Купянском – враг штурмовал позиции СОУ девять раз около Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Петропавловки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери ВС РФ таковы:
