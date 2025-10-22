На Харківщині почалися аварійні відключення через обстріли

Вранці 22 жовтня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні ввели аварійні відключення світла.

Вони почалися через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в Україні.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону”, – написали енергетики.

При цьому тих жителів, у яких є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Полтавську та Одеську області. Ворог бив по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів у регіонах почалися проблеми зі світлом.