В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов

Утром 22 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе ввели аварийные отключения света.

Они начались из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», – написали энергетики.

При этом тех жителей, у кого электроэнергия есть, просят потреблять ее бережливо.

Напомним, 22 октября россияне атаковали Киев, Запорожье, Полтавскую и Одесскую области. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. В результате ударов в регионах начались проблемы со светом.