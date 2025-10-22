Live
В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов

Происшествия 08:42   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов Фото: ХГС

Утром 22 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе ввели аварийные отключения света.

Они начались из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», – написали энергетики.

При этом тех жителей, у кого электроэнергия есть, просят потреблять ее бережливо.

Напомним, 22 октября россияне атаковали Киев, Запорожье, Полтавскую и Одесскую области. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. В результате ударов в регионах начались проблемы со светом.

Читайте также: За сутки ВСУ отбили 22 атаки РФ – данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
