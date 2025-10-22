В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов
Утром 22 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе ввели аварийные отключения света.
Они начались из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», – написали энергетики.
При этом тех жителей, у кого электроэнергия есть, просят потреблять ее бережливо.
Напомним, 22 октября россияне атаковали Киев, Запорожье, Полтавскую и Одесскую области. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. В результате ударов в регионах начались проблемы со светом.
Читайте также: За сутки ВСУ отбили 22 атаки РФ – данные Генштаба на 08:00
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", блекаут, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 08:42;