Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Синегубов
Утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине.
По его информации, под ударами оккупантов оказались три населенных пункта области. Пострадавших в результате атак за сутки не было.
Среди вооружения, которое выпустил враг на Харьковскую область:
- БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
В результате российских обстрелов в Лозовой повреждена железнодорожная инфраструктура и авто, в Купянском районе из-за «прилетов» разбито авто.
Напомним, утром 22 октября Генштаб ВСУ информировал, что ВС РФ пытались прорваться 22 раза. На Южно-Слобожанском направлении было 13 атак оккупантов в районе Волчанска. На Купянском – враг штурмовал позиции СОУ девять раз около Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Петропавловки и Куриловки.
