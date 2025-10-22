Live
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Синегубов

Происшествия 09:24   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине.

По его информации, под ударами оккупантов оказались три населенных пункта области. Пострадавших в результате атак за сутки не было.

Среди вооружения, которое выпустил враг на Харьковскую область:

  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона.

В результате российских обстрелов в Лозовой повреждена железнодорожная инфраструктура и авто, в Купянском районе из-за «прилетов» разбито авто.

Напомним, утром 22 октября Генштаб ВСУ информировал, что ВС РФ пытались прорваться 22 раза. На Южно-Слобожанском направлении было 13 атак оккупантов в районе Волчанска. На Купянском – враг штурмовал позиции СОУ девять раз около Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Петропавловки и Куриловки.

Читайте также: В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
