Удар FPV-дрона по авто на севере от Харькова: появились новые детали
Утром 22 октября начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил детали удара FPV-дрона по гражданским.
По его информации, машина попала под удар на повороте к Лобановке. Это произошло накануне около 15:00-16:00.
«В автомобиле находились 74-летняя женщина и 45-летний мужчина – мать и сын – возвращавшиеся домой. К счастью, они не получили ранений и решили не обращаться за медицинской помощью», – уточнил Задоренко.
Напомним, накануне глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что враг атаковал FPV-дроном гражданское авто в Дергачевской громаде 21 октября. Машина двигалась по дороге Дергачи – Казачья Лопань в направлении села Лобановка. В машине находились двое местных жителей – мужчина и женщина.
Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.
Читайте также: Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, обстрел, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удар FPV-дрона по авто на севере от Харькова: появились новые детали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 10:50;