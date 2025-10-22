Live
Удар FPV-дрона по авто на севере от Харькова: появились новые детали

Происшествия 10:50   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар FPV-дрона по авто на севере от Харькова: появились новые детали Фото: Генштаб ВСУ

Утром 22 октября начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил детали удара FPV-дрона по гражданским. 

По его информации, машина попала под удар на повороте к Лобановке. Это произошло накануне около 15:00-16:00.

«В автомобиле находились 74-летняя женщина и 45-летний мужчина – мать и сын – возвращавшиеся домой. К счастью, они не получили ранений и решили не обращаться за медицинской помощью», – уточнил Задоренко.

Напомним, накануне глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что враг атаковал FPV-дроном гражданское авто в Дергачевской громаде 21 октября. Машина двигалась по дороге Дергачи – Казачья Лопань в направлении села Лобановка. В машине находились двое местных жителей – мужчина и женщина.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.

Читайте также: Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
