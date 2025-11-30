На Куп’янському затишшя, що на Південно-Слобожанському напрямку: дані Генштабу
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Станом на 16:00, за інформацією Генштабу, на Куп’янському напрямку противник не атакував.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили один штурм біля Вовчанська.
Нагадаємо, вранці 30 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що найважче протягом минулої доби було на Куп’янському напрямку. Там українські захисники відбили 14 атак ворога біля Піщаного, Колісниківки, Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Глушківки та Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. Бої йшли в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Приліпки. Також, за інформацією відомства, росіяни скинули авіабомбу на Ківшарівку.
